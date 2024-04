Oroscopo Paolo Fox Domenica 7 Aprile 2024: Cancro sottotono

Ariete Recupero psicofisico in vista. Un incontro non dovrà essere sottovalutato. Per quanto riguarda il lavoro, chi ha una nuova attività dovrà combattere. Siate diligenti anche nelle piccole cose.

Toro Qualche rapporto non funziona e ultimamente ci sono stati dei problemi. Evitate di prendervela con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono delle questioni che potrebbero causare malumori, cercate di risolverle.

Gemelli In questo fine settimana di inizio aprile fareste meglio ad abbassare le vostre aspettative. Per quanto riguarda il lavoro, problemi da risolvere. Attenzione ai colpi bassi da parte di un collega.

Cancro Vi attende una domenica sottotono. Potreste essere impazienti e scontrarvi con delle polemiche, fate attenzione. Vi attendono 48 ore di nervosismo. Per quanto riguarda il lavoro, buone intuizioni non mancano, cercate di risolvere eventuali problematiche.

Leone Aspettatevi un fine settimana emozionante se siete in coppia. Per quanto riguarda il lavoro, siete in carreggiata e presto affronterete dei cambiamenti.

Vergine Periodo teso e pieno di insidie. Un miglioramento si intravedrà a partire dal pomeriggio. Prevista un po’ di incertezza e nervosismo. Per quanto riguarda il lavoro, una buona idea andrà condivisa con colleghi o superiori. Prima di chiudere un accordo cercate di riflettere bene.

Bilancia La vostra sarà una domenica ideale per affrontare certi discorsi o per fare un incontro interessante. Sarete motivati a dare il massimo e a dire tutto ciò che vi passa per la mente. Per quanto riguarda il lavoro, valutate bene le nuove proposte perché potreste avere delle spese di troppo.

Scorpione Fine settimana infiammante per l’amore. Incontri promettenti. Con un oroscopo positivo potrete fare la scelta migliore. Per quanto riguarda il lavoro, non cercate sempre l’attenzione.

Sagittario Giornata così così, evitate di discutere. Parlare troppo potrebbe mettervi in una scomoda situazione. Per quanto riguarda il lavoro, dovete essere più indulgenti con i colleghi.

Capricorno Grandi dubbi amorosi. State alla larga dalle polemiche. Per quanto ron la buona volontà potrai raggiungere dei risultati soddisfacenti. Fate attenzione alla salute.

Acquario Siate sinceri mentre parlate di certe questioni scottanti. Piccoli dubbi con Pesci e Ariete. Situazione complessa e nervosa. Per quanto riguarda il lavoro, ci sono state troppe spese ma la situazione è in via di miglioramento. Dei nuovi progetti vi eccitano.