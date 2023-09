Oroscopo Paolo Fox giovedì 28 settembre 2023: Capricorno incerto

Ariete In amore siete un po’ polemici ultimamente ma dovreste cercare di essere più ragionevoli. Sul lavoro c’è un accordo in ballo ma entro fine mese riuscirete a portarlo a termine. Dovete avere solo un altro po’ di pazienza.

Toro La fine del mese porta via le tensioni d’amore. Sul lavoro potrebbe esserci ancora qualche ostacolo da superare ma presto riuscirete a farlo e anche nel migliore dei modi.

Gemelli Il cielo parla d’amore quindi lasciatevi andare alle emozioni. Sul lavoro la cosa più importante è mantenere la calma ma avete Giove di supporto. In questo modo riuscirete a prendere le giuste decisioni e non pentirvene. Rimboccatevi le maniche.

Cancro La luna vi sostiene in amore ma bisognerà affrontare comunque qualche questione spinosa lasciata in sospeso. Sul lavoro non siete del tutto soddisfatti ma dovrete in qualche modo scendere a compromessi. Anche se non è nel vostro stile, a volte è necessario e inevitabile.

Leone In amore ci vuole la massima calma, altrimenti potreste rischiare di scatenare fin troppe polemiche. Sul lavoro non accettate subito le proposte, rifletteteci bene.

Vergine In amore il cielo è dalla vostra parte quindi potrete vivere una giornata davvero emozionante. Sul lavoro dopo un piccolo stop bisognerà ripartire alla grande. Vedrete che alla fine tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

Bilancia Se siete ancora single è perché avete un po’ perso la fiducia nelle altre persone. Sul lavoro cercate stabilità ma per adesso bisogna stringere i denti e imparare a gestire la precarietà. Calcolate pro e contro e non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

Scorpione Se ci sono dei dubbi in amore dovreste cercare di chiarirli subito. Sul lavoro potrebbero chiedervi di partecipare a nuovi progetti ma per adesso forse è meglio restare con quei pochi “guai” che avete.

Capricorno In amore ci sono tante incertezze ma i problemi vanno superati e non lasciati lì. Sul lavoro le novità non mancano, soprattutto per quelli che hanno voglia di fare. Rimboccatevi le maniche.

Acquario Questa giornata regala bellissime emozioni grazie a sole e luna dalla vostra parte. Sul lavoro, meglio non agitarsi troppo se le cose non vanno come vorreste, ci vuole pazienza.