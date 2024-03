Oroscopo Paolo Fox martedì 5 Marzo 2024: Toro indeciso

Ariete Durante la giornata di oggi sarà molto buono l’amore: le coppie sono stabili grazie a Venere in aspetto molto favorevole. Possibile qualche disagio al lavoro, ma c’è comunque una lenta crescita. Tranquilli.

Toro In amore ci sono Mercurio, Venere e Marte contrari, potrebbe tornare qualche indecisione di troppo. Passate del tempo con chi amate. Per quanto riguarda il lavoro, non compromettete il vostro lavoro pensando che le cose non cambieranno.

Gemelli La Luna sarà presto nel vostro segno, in amore è importante che affrontiate le difficoltà familiari con leggerezza. Per quanto riguarda il lavoro, siete confusi. Non vorreste cambiare e non dovreste farlo se non c’è certezza di migliorare.

Cancro Dovete essere più positivi. Mercurio torna favorevole il 10 marzo. Per quanto riguarda il lavoro, nel fine settimana ci sono buone intuizioni. Vi piace vincere, ma avete bisogno di stimoli.

Leone La passione non sarà proprio al top durante questo martedì di inizio marzo. Per quanto riguarda il lavoro, il cielo chiede di essere pazienti, attenti ai nati sotto i segni dello Scorpione e dell’Acquario.

Vergine Periodo favorevole in amore, coglietelo a pieno. Per quanto riguarda il lavoro, è in arrivo un po’ di stress, ma questi giorni permettono di elaborare buone strategie per il futuro.

Bilancia In amore si prospettano importanti novità non solo domani, ma anche dopodomani e giovedì. Mercoledì e giovedì la Luna sarà favorevole. Per quanto riguarda il lavoro, siete fiduciosi, dovete sperare in qualcosa di positivo.

Scorpione È un momento importante nell’amore: sebbene proviate affetto per qualcuno, spesso ci sono discussioni. Per quanto riguarda il lavoro, avete voglia di novità, di non fare le solite cose.

Sagittario In amore saranno importanti i giorni centrali della settimana: chiaritevi prima di peggiorare la situazione. Attenzione sul lavoro, sembra che sia difficile recuperare qualcosa.

Capricorno È il momento giusto per fare progetti in amore, novità positive in arrivo. Lo stesso vale per il lavoro, sfruttate il periodo per recuperare al meglio energie e terreno perso.

Acquario Situazione strana in amore, meglio il pomeriggio della mattina. Per quanto riguarda il lavoro, se non funziona o è troppo noioso potreste cambiare. Coraggio!