Oroscopo Paolo Fox Mercoledì 4 Gennaio 2023: Sagittario stanco

Ariete Per l’Ariete questa è una giornata interessante e soprattutto intrigante, sei un po’ preoccupato per il lavoro che devi rivedere, forse qualcuno si deve allontanare, cambiare ufficio, cambiare tecniche di lavoro, e per i sentimenti proprio da oggi c’è un’aria nuova, Venere e Marte favorevoli, Giove eccellente. Gennaio permette di risolvere diversi problemi, o magari di ricevere già delle buone prospettive, lo dico in particolare a coloro che si sono fermati non volendo, c’è una nuova e buona ripartenza. Forse anche tu hai necessità in questo periodo di fare qualcosa di nuovo, di impegnarti diversamente.

Toro Questa è una giornata che invita a cautelarsi un pochino per quanto riguarda i soldi, ogni sera addirittura ci sono delle dispute pregresse con ex, allora doppia attenzione, perché potrebbero nascere delle preoccupazioni. Per esempio, in caso di separazione recente se dicembre non ha portato soluzioni bisognerà aspettare ancora un mese. Non solo questo è un periodo importante ma potrebbero esserci anche delle risposte in arrivo per te. Le stelle in questo momento vogliono dare grande spazio ai tuoi progetti, ecco perché ritengo che persino chi si è separato e ha vissuto una profonda crisi nel passato ora potrà vivere un’emozione in più.

Gemelli La luna nel segno, ci vuole un po’ di vigore, di divertimento per cercare di sanare qualche piccola tensione nata di recente. Ci sono momenti nella vita in cui bisogna cambiare, capire che alcuni percorsi non sono più importanti, e forse è proprio questo che ti chiede il periodo attuale. Dal punto di vista sentimentale nulla osta a rappacificazioni, e in caso di separazione a nuovi incontri. Se in amore vedi che scappa la parola di troppo non insistere. Riconfermo che proprio l’amore si risveglia in questo periodo.

Cancro In questo momento bisogna fare fronte a qualche problema di troppo, qualche ansia esagerata. Qualche Cancro infatti non ha idea che presto ci saranno delle buone novità e rimane a considerare quello che è stato, non bisogna legarsi a pensieri negativi, a un passato complesso. Non ti fasciare la testa prima di cadere, considera che a breve ci saranno grandi novità, ma anche in questi giorni si può iniziare a pensare a qualcosa di utile da far partire nei prossimi mesi, tra marzo e maggio novità.

Leone Se vuoi vendicarti di un vero o presunto torto subito nel lavoro questo è il periodo migliore. Devi fare un discorso legato più alla convenienza che all’orgoglio. Mi spiego meglio. Quanto ti costerebbe chiudere con un gruppo? Cambiare la tua vita professionale, lasciare il certo per l’incerto? Se la risposta è troppo moderata, appunto, il tuo orgoglio cerca di andare avanti, tanto più che dovrai firmare un accordo entro maggio. Purtroppo le convenienze, gli opportunismi in amore non funzionano, soprattutto per una persona come te che ama la sincerità. Dunque, gennaio è il mese del dentro o fuori definitivo per tutte le coppie che hanno vissuto problemi importanti.

Vergine Pare che oggi ci siano tante, troppe cose da fare, il nervosismo aumenta a causa di Luna e Marte dissonanti, questo non incide minimamente sui risultati finali, ma consiglio di fare le cose con calma. Devi recuperare un po’ di tranquillità, dopo un periodo difficile per la forma fisica è utile riprendere la consapevolezza di sé, portare avanti solo le cose indispensabili. Comunque, se ci sono state delle tensioni eccessive sappi che venerdì e sabato saranno giornate migliori.

Bilancia Stelle decisamente vivaci, tu sai che questo è un periodo di sistemazione, visti i piccoli o grandi guai, è chiaro quindi che qualcuno già da metà dicembre si sta curando un po’, sta cercando di recuperare energia. Sei stato un po’ giù anche per quanto riguarda la famiglia, l’amore. Ci sono stati dei momenti di forte tensione. Non pensarci oggi e ricorda che molto presto dietro l’angolo ci sarà una splendida occasione per te.

Scorpione È iniziata la fase di rinnovamento, così se hai in mente dei progetti sarebbe il caso di iniziare a pensarci su, anche se addirittura desideri cambiare vita o non fare le solite cose, un cambiamento netto ci sarà tra maggio e giugno, lo anticipo. Certo che se qualcuno non segue la tua strada ora potresti arrabbiarti parecchio. Ecco perché questo mese di gennaio potrebbe portare qualche tensione di troppo in tutti quei rapporti che non sono stati confermati, o che hanno avuto problemi.

Sagittario Sarà che ti sei agitato troppo negli ultimi giorni, fatto sta che questa giornata nasce con qualche piccolo dilemma, forse sei un po’ stanco, un po’ nervoso, nulla che possa dare problemi, ripeto ancora che stai attraversando una fase di grande interesse, di grande impegno e sostanzialmente molto attiva. Per quanto riguarda l’amore le stelle sono con te, Venere in aspetto gentile. Complicità. Tutto quello che nasce in questo periodo è da segnare in rosso sul calendario e qualcuno potrebbe fare anche grandi progetti.

Capricorno Certo che questo è un periodo speciale, in cui non puoi fermarti un attimo, se c’è da concludere un accordo dovresti muoverti entro domani, questo perché le giornate di venerdì e sabato vedranno una Luna in opposizione che potrebbe infastidire. Un hobby potrebbe diventare qualcosa di più, comunque il tuo impegno sociale aumenta. Spero ci sia il partner giusto al tuo fianco. Difficile lasciarsi scappare un’occasione, l’amore torna per chi ha volontà e voglia di fare.

Acquario Le stelle di questo anno sono fortunate per chi si impegna, forse un po’ pensierose solo per quanto riguarda il danaro. Devi allontanarti da tutto ciò che non ti piace, altrimenti rischi di entrare in contraddizione con te stesso. Qualche Acquario sa che deve rimettersi in equilibrio soprattutto sul piano delle finanze perché negli ultimi mesi sono andati via un sacco di soldi per varie ragioni. L’amore chiama, qualcuno farà anche una grande scelta. Gli incontri di gennaio sono molto significativi!