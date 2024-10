Oroscopo Paolo Fox, sabato 5 ottobre 2024:

Giornata di tensioni, soprattutto sul lavoro, dove potresti affrontare problemi burocratici. Cerca di rilassarti e non prendere decisioni affrettate. In amore, meglio rimandare discussioni

La Luna in opposizione potrebbe portare provocazioni, specialmente in amore. Cerca di mantenere la calma e di evitare conflitti inutili​

È il momento di seppellire l’ascia di guerra in amore e lavorare sulla comunicazione con il partner. Sul lavoro, potrebbero esserci opportunità inaspettate

Domani è un’ottima giornata per chiarire malintesi in amore. Sul lavoro, fai attenzione ai dettagli e agisci con prudenza​

La giornata sarà energica, ma in amore potresti dover affrontare qualche piccola sfida. Usa il tuo carisma per risolvere ogni problema​

Sul lavoro, potrebbero arrivare buone notizie, ma è importante mantenere la calma. In amore, è meglio evitare discussioni​

Con Giove favorevole, è un buon momento per progetti e competizioni. Attenzione a non frequentare persone ambigue

Scorpione

Ottimo periodo per l’amore, ma cerca di non essere troppo possessivo. Sul lavoro, mantieni la calma per gestire le sfide