Oroscopo Paolo Fox Venerdì 24 Febbraio 2023: Cancro affaticato

Ariete Questo fine settimana può riportare in auge i sentimenti con un picco massimo registrato per la giornata di domenica.Se posso darti un consiglio in questi giorni cerca di vedere le persone che ti piacciono, è possibile ritrovare il tempo per stare con il partner. Molti hanno dedicato la prima parte del mese di febbraio al lavoro e al recupero di danaro, o per chiudere situazioni che sono state un po’ fonte di disagio o di problemi nel passato.È necessario tirare fuori qualche emozione in più. Fine settimana che aiuta anche i cuori solitari.

Toro Oggi e domani i nervi sono a fior di pelle, come si usa dire. È facile farti arrabbiare nonostante tu sia una persona tranquilla e serena o quantomeno votata al raggiungimento di un certo benessere interiore. Mettono a repentaglio la tua serenità, fai tanto per ottenere cose importanti e poi c’è chi rovina tutto con atteggiamenti sbagliati, una problematica che può riguardare alcune coppie o alcuni familiari. Evidentemente ci sono troppi dubbi o ansie per una nuova attività o una spesa importante in vista. È un momento un po’ complesso per una sorta di allontanamento psicologico o fisico che può riguardare anche l’amore ma solo per pochi giorni. Hai la testa altrove in questo fine settimana.

Gemelli Questo week può riportare in auge qualche tensione e questo perché da troppi giorni sei sotto pressione. Le questioni di carattere lavorativo vanno affrontate con saggezza anche se alcuni nodi stanno per arrivare al pettine, non si potrà più rimandare un accordo, un contratto o una decisione. Le stelle dell’amore sono dalla tua ma bisogna essere molto forti, chi ha vissuto una crisi agli inizi del mese può di nuovo ritrovarsi in polemica con il partner entro domenica. Nel complesso, però, voglio dare una valutazione positiva a questo fine settimana perché non manca la grinta e la voglia di risollevarsi.

Cancro Devi stringere i denti, almeno questo dicono le stelle, perché da qualche tempo alcune situazioni, anche di famiglia, sembrano un po’ più complicate da gestire. Capita, quando siamo particolarmente presi dal lavoro, in situazioni difficili da portare avanti, di riversare, pur non volendo, amarezza nel rapporto sentimentale. Oppure di vivere inutili sospetti, maturare gelosie o atteggiamenti scontrosi che non hanno motivo di essere sostenuti. Ultimo strappo da parte di queste stelle, perché da marzo gradualmente si avrà una fase di recupero. Ma buttare all’aria un rapporto o mettersi contro tutti adesso potrebbe essere inutile e in qualche modo autolesionista.

Leone Se al mattino le cose non vanno (avrai notato che da ieri le polemiche sono troppe) lascia tutto ed evita conflitti, aspetta il pomeriggio e andrà meglio. In questi giorni potresti ritrovarti di nuovo in una piccola crisi nell’ambito del lavoro, non sono pochi quelli che hanno chiuso con un gruppo, bloccato un programma, discusso con un capo o preso male un rifiuto, e ora vogliono ottenere qualcosa di più. Si tratta di nuvole passeggere perché da marzo ci sono occasioni, si può dire in generale che anche chi lavora bene si è sentito messo da parte e avrà un’occasione di riscatto. I sentimenti viaggiano meglio ora che Venere è favorevole e domenica potrebbe essere una giornata di emozioni ritrovate.

Vergine Al caos delle prime giornate di febbraio si sta sostituendo una fase di osservazione più che di azione. Se in questi giorni ti chiedessero cosa vuoi fare da qui a maggio, probabilmente non sapresti cosa rispondere. O meglio, vorresti stare altrove. La tua strada è tracciata, sai in cosa eccelli, però è come se aspettassi che le acque si calmino, anche per vedere meglio e capire cosa è accaduto nelle ultime settimane. È necessario guardare l’orizzonte in maniera ottimista! Secondo le stelle tra marzo e aprile vivrai una fase di interregno, di indecisione causata non dalla tua volontà ma da mutazioni che riguardano l’ambiente che ti circonda. Per te che ami la stabilità vivere questo momento apparentemente incerto è un problema; e ne avevo parlato anche nel mio libro sul 2023. Persone che oggi sono di riferimento sul lavoro potrebbero non esserlo più entro fine aprile. Ecco perché individuo questo come un periodo di osservazione più che di azione. Queste stelle oggi e domani sono utili, però, per gli incontri e per l’amore; avere a fianco persone che ti vogliono bene è certamente consolatorio.

Bilancia È un momento in cui bisogna stare attenti in amore a non rivangare tristi trascorsi; la Bilancia ha un bel caratterino, ma lo esprime solo quando si trova al limite della sopportazione. Se hai abituato una persona alla tua presenza rassicurante, a un modo di fare sempre accogliente, potresti improvvisamente cambiare atteggiamento.

Quindi più ti sentirai colpito nel tuo orgoglio, costantemente rimproverato, e più ti innervosirai. Gli amori che vanno avanti da tempo, basati più sull’esteriorità (cosa pensano gli altri) che sull’interiorità sono potenzialmente a rischio fino alla fine di marzo. Il fine settimana provoca qualche disagio in più da questo punto di vista. I prossimi giorni sono importanti e anche chi fa lo stesso lavoro dell’anno scorso avrà bisogno di rimettersi in gioco, cosa più facile da maggio quando Giove non sarà più opposto.

Scorpione Giornata che nasce con la Luna in opposizione, è facile che oggi tutto pesi un pochino di più. Buone risorse domenica, ma venerdì e sabato sembra che tu sia preso da troppe complicazioni, se poi in famiglia si discute per questioni di soldi, o sul lavoro c’è quella famosa scelta da fare, di cui ho parlato molto negli ultimi mesi, è chiaro che tu viva qualche dubbio in più. È meglio riflettere, non azzardare, e per quarantott’ore non mettere troppo a repentaglio il fisico; un po’ di relax ci vuole. Domenica sarà possibile fare incontri speciali, risvegliare una certa intimità perduta.Se tra oggi e domani discuti su tutto rischi di passare un fine settimana sottotono.

Sagittario Se sei agitato in questi giorni evidentemente hai attorno persone che ti dicono no o che cercano di fermarti. Adesso vorresti bruciare le tappe, recuperare il tempo perduto. Entro la fine di aprile chi non ha blocchi potrà incontrare una persona giusta e altri che già vivono una storia importante potranno fare una scelta decisiva. Chi ha vissuto una separazione ha già una nuova fiamma nel cuore. Anche il lavoro avrebbe bisogno di certezze maggiori. Se c’è la possibilità di concludere un accordo, un rinnovo entro due mesi meglio non fare i preziosi e sottoscriverlo. Piccoli dubbi nascono con il segno dei Gemelli e con il segno dei Pesci, spesso in contrasto con le tue decisioni.

Capricorno Oggi e domani c’è una forte agitazione ma domenica va meglio, dipende anche da come incanali questa tensione; se non limiti una certa irruenza rischi di sentirti scontento già da questa giornata di venerdì.

I lavori ripetitivi, le occupazioni uguali al giorno prima sembrano dare garanzie, ma alla lunga con la loro monotonia rendono la vita noiosa.

C’è qualche tensione che riguarda l’amore, le amicizie o qualche piccolo disaccordo a causa di un problema, contrasti o dichiarazioni da fare.

Chi sta vivendo una storia con una persona legata oppure una relazione che non si può rivelare soffre nel non a poter dire quello che pensa.

Domenica sarà una giornata migliore ma per quarantott’ore meglio non strafare

Acquario Oggi e domani c'è una forte agitazione ma domenica va meglio, dipende anche da come incanali questa tensione; se non limiti una certa irruenza rischi di sentirti scontento già da questa giornata di venerdì.