Come ottenere il Bonus chiusure oscuranti 2024

di Redazione ZON

Chi sta pensando di dotare la propria abitazione di tende oscuranti, anche in questo 2024 può usufruire del bonus chiusure oscuranti (o Bonus Tende da Sole), a patto che queste comportino un miglioramento energetico dell’immobile.

Questa agevolazione, che consente di ottenere una detrazione fiscale al 50% delle spese sostenute (per un massimo di 60.000 € per unità immobiliare) rientra nel Superbonus e viene erogata nel corso dei 10 anni successivi.

Per richiederla, basta rivolgersi a ditte specializzate in questo settore.

Cosa prevede

Il Bonus è valido esclusivamente sull’acquisto e posa di schermature solari e chiusure oscuranti mobili esterne, installate in modo attiguo e continuo all’edificio e non liberamente montabili e smontabili dal cliente, in un edificio già esistente (quindi sono esclusi gli immobili di nuova costruzione).

Le tende oscuranti, oltre a dover rispettare determinati standard tecnici e avere marcatura CE, devono anche contribuire al miglioramento dell’efficienza energetica dell’abitazione, garantendo cioè un aumento della protezione termica e acustica e riducendo il passaggio del calore o del rumore dall’esterno. Infine, l’installazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2024.

Il Bonus può essere richiesto dai proprietari di singole unità immobiliari residenziali, di parti comuni di condomini e da coloro che sostengono le spese di riqualificazione energetica o hanno un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio.

Spese ammissibili

Chi vuole dotare la propria abitazione di tende oscuranti di nuova generazione (o sostituire quelle vecchie con modelli più innovativi) può farlo usufruendo del bonus tende da sole 2024 che prevede una serie di spese che possono essere coperte.

Oltre a quelle relative all’acquisto del prodotto, anche la fornitura e posa in opera rientra nel Superbonus, così come l’eventuale smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

La detrazione include anche i costi su eventuali meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature, opere provvisionali e accessorie e la spesa per le prestazioni professionali necessarie a svolgere l’intero lavoro.

Come richiederlo

Per ottenere il Bonus chiusure oscuranti 2024 è necessario prima di tutto acquistare le tende oscuranti da un fornitore professionale e certificato, che sia in grado di fornire la documentazione necessaria (dati tecnici del prodotto e dichiarazione del rispetto dei requisiti di Legge).

Il pagamento deve essere tracciabile (quindi non in contanti) e deve riportare causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA del venditore. Terminati i lavori, va inviata la documentazione all’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) tramite portale online dedicato e successivamente richiedere la detrazione in dichiarazione dei redditi.