Pagani, colpi d’arma da fuoco contro la casa di un imprenditore: è caccia ai responsabili

di Redazione ZON

Un’arma da guerra, forse un kalashnikov, potrebbe essere stata utilizzata nel raid avvenuto tra giovedì e venerdì notte contro l’abitazione di un imprenditore a Pagani, in via Migliaro. Le forze dell’ordine stanno conducendo indagini sull’episodio, analizzando i frammenti dei proiettili ritrovati sul posto dagli specialisti della scientifica dei carabinieri. La sparatoria ha coinvolto alcune strutture della proprietà e ha danneggiato due automobili parcheggiate.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, sarebbero stati esplosi almeno dieci colpi. L’imprenditore, interrogato dai carabinieri, non ha fornito dettagli utili per chiarire l’accaduto né per identificare i responsabili. Sebbene già conosciuto dalle forze dell’ordine, l’uomo ha dichiarato di non aver ricevuto minacce recenti. Al momento, come riportato da SalernoToday, nessuna pista è esclusa, incluse l’avvertimento o un fatto privato che potrebbe avere legami con la criminalità organizzata.

Gli investigatori stanno esaminando i filmati di alcune telecamere di sorveglianza e cercando eventuali testimoni. La possibilità che sia stata usata un’arma da guerra sottolinea la gravità dell’evento, ora sotto la lente della procura di Nocera Inferiore.