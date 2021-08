Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro presto genitori: l’intervista

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro diventeranno genitori. I due lo hanno dichiarato in un’intervista esclusiva sul settimanale Gente

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip 4 e da allora Clizia e Paolo non si sono mai separati. Dopo anni di unione, di ostacoli, ma soprattutto di amore, i due aspettando adesso un bambino. Nessun post pubblico sui social, ma soltanto un’intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Gente.

Clizia sarebbe incinta del quarto mese. Dunque la data prevista del parto “è tra fine febbraio ed inizio marzo” dichiara lei al giornale. “Ora mi sento bene, ma all’inizio è stata dura. Ero debole, stavo sempre a letto, e quando mi alzavo avevo nausee, mal di testa, un senso di spossatezza. Paolo è stato stupendo, un complice perfetto, sempre accanto a me” conclude la Incorvaia.

Sul sesso del bebè restano ancora dei misteri, anche se il futuro papà Paolo esprime già la sua preferenza: “Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome. Spero di trasferirgli le mie passioni sportive, di accompagnarlo sui campi di calcio come mio padre faceva con me. Stando ai nostri calcoli, l’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi“.

Non ci resta che fare i nostri migliori auguri alla coppia e al futuro nascituro!