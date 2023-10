Parchi a tema Netflix: l’iniziativa della piattaforma streaming

di Rita Milione

La piattaforma streaming ha annunciato l’apertura di due Netflix House. Sembra che il progetto di creare dei luoghi fisici dedicati alla serie Netflix sia pronto a fare un balzo in avanti. Il CEO di Netflix Ted Sarandos ha detto che nel 2025 apriranno almeno due location dedicate a questa esperienza. Non è esattamente una Disneyland dei film in streaming, anche se delle montagne russe ispirate a Stranger Things potevano essere interessanti da provare.

Spiega l’amministratore delegato Ted Sarandos: “Non pensatelo come Disneyland. Sarà qualcosa che potresti visitare un paio di volte al mese, non solo una volta ogni due anni”.

I piani prevedono che ci saranno ristoranti a tema, teatri in cui vedere spettacoli dal vivo e negozi dove acquistare il merchandise ufficiale di tutti gli show distribuiti sulla piattaforma.

Netflix: la piattaforma streaming

Netflix è una società statunitense operante nella distribuzione streaming via Internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento. È stata fondata da Reed Hastings e Marc Randolph il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California. Nel 2014 Netflix ha ampliato la produzione cinematografica e televisiva e la distribuzione online.

La sua sede centrale è a Los Gatos, in California. Tuttavia Netflix ha diverse altre sedi nel mondo e rispettivamente situate in Brasile, India, Giappone, Corea del Sud, Spagna, Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, Germania e Italia.