Salerno, De Luca domani in visita alla nuova Ageco Sud

di Antonio Jr. Orrico

Una visita importante. Domani, mercoledì 18 Ottobre, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sarà accolto dall’amministratore delegato AGECO Sud Vito Giuzio, dal presidente CDA Giovanni Agoglia e dal direttore Rosario Pellegrino. L’obiettivo sarà quello di visitare, alle 9.30, il nuovo stabilimento AGECO Sud in via Giulio Pastore, 18 Zona Industriale di Salerno, di fronte al deposito Sita Sud. Parteciperà all’incontro anche don Antonio Romano, vicario episcopale per la Carità.

L’impianto sarà rimodernato, e De Luca sarà lì per presiedere i lavori e visionarli. Il nuovo obiettivo della nuova AGECO Sud sarà quello della lavorazione di plastica e carta nell’ambito dell’attività di raccolta differenziata dei rifiuti e recupero delle materie prime. Un’attività che passa attraverso macchinari nuovi e soprattutto attraverso la “benedizione” del presidente della Regione, che dovrà essere attento ad illustrare le nuove potenzialità della rivoluzione in atto all’azienda.

Il nuovo impianto, infatti, occuperà una posizione davvero molto strategica per Salerno e soprattutto per il territorio. Si arricchisce il sistema degli impianti aggiungendo a quello di compostaggio per l’umido, lo stabilimento AGECO Sud per il trattamento di plastica e carta con evidenti benefici per l’ambiente, le imprese, le amministrazioni locali e tutta la filiera del recupero di materie prime.

Una visita, dunque, che risulterà fondamentale.