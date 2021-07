Parigi: un incendio ha coinvolto l’ambasciata italiana

- Consigliato per te -

Un incendio ha coinvolto l’ambasciata italiana a Parigi i vigili del fuoco sono sul posto, non si registrano feriti

A Parigi un incendio presso l’Ambasciata Italiana. Le immagini che circolano sui social network mostrano una colonna di fumo alzarsi dall’edificio situato in rue de Varenne, tra il sesto e il settimo arrondissement della capitale francese.

La situazione attuale

L’incendio, come evidenziato dai principali media transalpini, è divampato vicino a Matignon Palace, la residenza del primo ministro francese. Prontamente domate le fiamme dai vigili del fuoco, che sono ancora sul posto per spegnere i focolai residui. Per ora non si conoscono le cause dell’incidente, né si hanno notizie di feriti.

L’Ambasciata d’Italia a Parigi è la missione diplomatica della Repubblica Italiana presso la Repubblica Francese. La sede dell’ambasciata si trova a Parigi, nell’Hôtel de Boisgelin. Fortunatamente l’incendio non ha provocato gravi danni e soprattutto – come fa sapere la Farnesina – non si registrano feriti. Probabilmente verrà avviata un’indagine per cercare di fare luce su quanto accaduto.

L’edificio (costruito nel 1732-33) che ospita l’Ambasciata d’Italia è abitualmente chiamato Hôtel de La Rochefoucauld-Doudeauville di Parigi, dal nome della famiglia che lo ha posseduto per più di un secolo, oppure Hôtel de Boisgelin, in ricordo del prelato che ne fu locatario alla fine del XVIII secolo.