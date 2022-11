Passato di verdure sul quadro del Seminatore di Van Gogh, prosegue la protesta ambientalista

Il quadro del Seminatore di Van Gogh esposto a Palazzo Bonaparte a Roma è stato vittima come altre celebri opere del pittore olandes,e di atti “vandalici” da parte di gruppi attivisti. Come il gli attivisti di Just stop oil, anche gli quelli di Ultima generazione hanno imbrattato l’opera il Seminatore con un passato di piselli.

Gli attivisti hanno dichiarato che tale gesto non può essere considerato un semplice atto di vandalismo, in quanto il quadro non ha riportato danni, ma esso è da intendersi come un grido disperato e scientificamente fondato sul disastro ambientale. Così come il passato di verdure ha oscurato la casa del contadino, il suo lavoro nei campi e l’energia emanata dal sole, alla stessa maniera la catastrofe ambientale imminente.

L’opera di Van Gogh era fortunatamente ricoperta da una teca, ma la stessa sorte dopo i Girasoli di Van Gogh esposti alla National Gallery di Londra, era capitata a Il Pagliaio di Claude Monet a Potsdam in Germania, a La ragazza con l’orecchino di perla, la celebre opera di Jan Vermeer custodita nel museo Mauritshuis dell’Aia, nei Paesi Bassi.