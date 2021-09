Pelé operato per un sospetto tumore al colon: “Grazie a tutti”

Pelé è stato sottoposto ad un intervento al colon per la rimozione di un sospetto tumore. Nell’attesa dei risultati, tranquillizza i fan in un post su Instagram

Vicino al traguardo degli 81 anni, il fenomeno del calcio brasiliano (e non solo) Pelé sta affrontando una nuova sfida. Sui suoi profili social, infatti, ha comunicato agli oltre 7 milioni di follower che negli ultimi giorni è stato sottoposto ad un intervento di rimozione di un sospetto tumore al colon. L’intervento è avvenuto nell’ospedale Albert Einstein dove O Rey era ricoverato dal 31 agosto.

Ha scritto su Instagram: “Amici miei, grazie mille per i gentili messaggi. Ringrazio Dio per essermi sentito molto bene e per aver permesso al Dr. Fábio e al Dr. Miguel di prendersi cura della mia salute. Sabato scorso sono stato operato per rimuovere una lesione sospetta al colon destro. Il tumore è stato identificato durante i test di cui ho parlato la scorsa settimana. Per fortuna, sono abituato a festeggiare grandi vittorie insieme a voi. Affronterò questa partita con il sorriso sulle labbra, tanto ottimismo e gioia di vivere circondato dall’amore della mia famiglia e dei miei amici“.

Adesso, Pelé è in attesa dei risultati istologici che potrebbero confermare o smentire il sospetto umore evidenziato dalle analisi.