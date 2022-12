Pelè in ospedale, “Condizioni stabili”

Pelè di nuovo in ospedale. Da ieri il campione brasiliano si sta sottoponendo a visite e test clinici. I medici dell’Ospedale israelita Albert Einstein di San Paolo hanno diffuso un bollettino medico in cui sottolineano che hanno deciso di trattenerlo per “rivalutare il trattamento chemioterapico del tumore al colon identificato nel settembre dello scorso anno“.

L’equipe medica che si sta prendendo cura di “O Rey“, in qualche modo, ha tranquillizzato i fans spiegando che “non c’è stato bisogno di ricovero in un reparto di terapia intensiva media o alta“. Dunque Pelè “si trova in una camera comune“. Il bollettino, che tra l’altro porta la firma fra gli altri del geriatra ed endocrinologo Fabio Nasri e dell’oncologo Rene Gansl, assicura infine che Pelè “ha il pieno controllo delle sue funzioni vitali ed è in condizioni cliniche stabili“.

Negli ultimi mesi le condizioni di Pelé, giunto alla veneranda età di 82 anni, sembravano essere migliorate, quanto meno stabilizzate. Lo scorso aprile dopo l’ultimo ricovero si era parlato di controlli di routine successivi alla rimozione del tumore al colon di cui era affetto. Ora si sa con certezza che le cure chemioterapiche non hanno avuto gli effetti positivi desiderati.

La figlia: “Cure previste”

La figlia di Pelè, Kelly, ha rassicurato sulle condizioni del campione brasiliano. “Mio padre è in ospedale per un ciclo di cure previste e non sto volando da lui. I miei fratelli sono con papà. Andrò da lui nell’anno nuovo“, ha scritto sui social la figlia Kelly.