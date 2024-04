Pellezzano, Campo Polifunzionale di Coperchia: accesso gratuito

di Rita Milione

A partire dal 26 aprile 2024, e fino al termine del periodo estivo, l’accesso al Campo Sportivo Comunale Polifunzionale sarà GRATUITO previa prenotazione. Continua, quindi, anche quest’anno la campagna di sensibilizzazione e l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso lo sport e l’aggregazione sociale sul territorio.

“Un impegno messo in campo, in prima persona, dal Vicesindaco con delega allo Sport Michele Murino, che ringrazio per la dedizione e la cura rivolte ad iniziative che hanno il principale obiettivo di coinvolgere i giovani del nostro territorio alla pratica di discipline sportive, che aiutano anche a socializzare e a creare nuove conoscenze ed amicizie”, dichiara il Sindaco Francesco Morra.

Tutti i ragazzi residenti sul territorio comunale di Pellezzano potranno usufruire, in forma del tutto GRATUITA, del Campo Comunale Polifunzionale ubicato alla frazione Coperchia, previa prenotazione telefonando al numero 3773055220 Volendo ci si può recare al campo anche senza prenotazione. In tal caso, si potrà occupare solo se libero.

Si precisa che fino a quando le scuole saranno aperte, il campo verrà messo a disposizione dal lunedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Al termine dell’anno scolastico, il campo sarà aperto anche di mattina dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e il pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 20.00. Un modo questo per consentire ai nostri giovani una forma di svago, soprattutto durante l’estate, senza affrontare alcun costo aggiuntivo.