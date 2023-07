Pellezzano, nuova area parcheggio a Coperchia

di Rita Milione

Da questa mattina è fruibile alla cittadinanza la nuova area di parcheggio in via Vincenzo e Raffaele Rago alla frazione Coperchia di Pellezzano. L’intervento, comunica il Primo Cittadino di Pellezzano Francesco Morra, ha riguardato la messa in sicurezza dell’intera zona sulla quale è stata realizzata un’area parcheggio di circa 1300 mq con la disponibilità di 25 posti auto. I cittadini sono invitati ad avere cura, rispetto e decoro dei beni pubblici.