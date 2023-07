Rendiconto Comune di Fisciano, il comunicato della minoranza

di Rita Milione

ENDEMICO RITARDO: il Comune di Fisciano è uno dei pochissimi Enti della Provincia di Salerno che ha

approvato il rendiconto di gestione del 2022, invece che entro il 30 Aprile come la normativa prevede,

solamente il 27 luglio c.a. Questo vero e proprio primato non si è verificato solo quest’anno ma negli ultimi 3 anni è stato un fattore endemico. Rendiconto 2021 approvato il 4 luglio 2022 dopo diffida del prefetto; rendiconto 2020 addirittura nel mese di agosto del 2021. Questi ritardi incidono molto duramente sulla gestione e programmazione dell’attività dell’Ente.

Ente per il terzo anno consecutivo in disavanzo: il Comune di Fisciano per il terzo anno consecutivo è in disavanzo.

Residui attivi: l’ente, malgrado ha una società esterna che recupera crediti, stenta ad incassare i residui attivi che quest’anno, malgrado la cancellazione di oltre 2 mln di euro, sono aumentati fino a toccare il tetto dei 37,5 milioni di euro di crediti non riscossi.

Residui Passivi: esistono residui passivi per oltre 11 milioni di euro e solamente nel 2022 l’Ente ne ha

accumulati oltre 4 milioni.

Spesa: nel 2022 la spesa in conto capitale è stata solamente di 600.000 euro. Zero fondi PNRR e/o fondi

strutturali. La pianta organica manca ancora di diverse decine di unità di personale. In questi anni il Comune di Fisciano ha sofferto nel garantire i servizi essenziali.

Da quanto detto, il gruppo consiliare Impegno e Trasparenza desume che nel 2022, come gli altri anni addietro, l’immobilismo dell’Amministrazione Comunale di Fisciano è stato totale. Del resto basta passeggiare lungo le strade comunali…