Pellezzano primo comune per affluenza ai referendum in provincia di Salerno

di Redazione ZON

Pellezzano si conferma una comunità attenta, partecipe e consapevole. Con un’affluenza pari al 37%, è stato il comune con la partecipazione più alta della provincia di Salerno in occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno 2025, come riportato dai dati ufficiali pubblicati sulla piattaforma del Ministero dell’Interno Eligendo.

Un dato in controtendenza rispetto a un quadro nazionale e provinciale segnato da un generale calo della partecipazione elettorale. Mentre la media dell’affluenza nella provincia di Salerno si è attestata intorno al 27,6%, Pellezzano ha saputo mobilitare la cittadinanza, dimostrando che la partecipazione è ancora possibile, se alimentata da un rapporto costante tra istituzioni e cittadini.

“Siamo orgogliosi di questo risultato – dichiara Francesco Morra, sindaco di Pellezzano e capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Provinciale – perché ci racconta una comunità viva, che crede ancora nel valore della democrazia e della responsabilità civica. È un segnale importante, che ci impone una riflessione più ampia sul ruolo delle istituzioni e sulla necessità di rigenerare il legame tra cittadini e politica”.

“Questo dato – prosegue Morra – non arriva per caso, ma è il frutto di un lavoro quotidiano di ascolto, coerenza e presenza sul territorio. Dimostra che, se c’è fiducia, se c’è credibilità, le persone partecipano. Ed è proprio da qui che dobbiamo ripartire come forze politiche e come amministratori: dalla cura delle relazioni e dal coraggio di coinvolgere”.

L’affluenza registrata a Pellezzano rappresenta, dunque, non solo un primato statistico, ma un esempio concreto di cittadinanza attiva. Un elemento che merita attenzione e che può offrire spunti per una nuova stagione politica, fondata su partecipazione, trasparenza e responsabilità.