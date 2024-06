Pellezzano, recupero e la riconversione dell’𝐄𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐒𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 in P.zza G. Di Vittorio

di Rita Milione

𝟕𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 €. A tanto ammonta il finanziamento proveniente dal “𝑷𝒊𝒂𝒏𝒐 𝑨𝒔𝒊𝒍𝒊 𝑵𝒊𝒅𝒐 2024” per il recupero e la riconversione dell’𝐄𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐒𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢𝐬𝐦𝐞𝐬𝐬𝐨 in P.zza G. Di Vittorio a Pellezzano Capoluogo.

Fondi che rientrano nel capitolo del PNRR denominato “Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1”, destinati all’adeguamento strutturale e all’efficientamento energetico del vecchio edificio scolastico (Ex Scuola Media) che verrà riconvertito in 𝐏𝐨𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐈𝐧𝐟𝐚𝐧𝐳𝐢𝐚.

Una priorità, quella dell’intercettamento dei fondi in materia di edilizia scolastica, come questo finanziamento che fa capo al Piano del 𝐍𝐞𝐱𝐭 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐄𝐔 – Unione Europea, che la nostra Amministrazione cerca di perseguire come obiettivo strategico finalizzato ad incrementare il livello di sicurezza degli edifici scolastici e, allo stesso tempo, garantire la realizzazione di ambienti confortevoli da consegnare alla popolazione studentesca.