Piscine Vigor, l’inaugurazione venerdì 23 giugno

di Redazione ZON

Si terrà oggi venerdì 23 giugno, dalle ore 18,30 l’inaugurazione delle Piscine Vigor, gestite da Salerno Solidale S.p.A. Anche quest’anno la struttura di via Allende riapre i battenti, par la gioia degli affezionati frequentatori delle Piscine. Come sempre, le Piscine Vigor saranno fruibili in particolar modo da utenti con fragilità, ma con la possibilità di accesso per tutti, fino ad esaurimento posti.

Alla serata inaugurale interverranno il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli e l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, Paola de Roberto.