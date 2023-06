Sere d’Estate – Shopping a Salerno: negozi del centro aperti fino alle 23.00

di Redazione ZON

Venerdì 23 giugno, alle 10:30, nella Sala del Gonfalone di Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione di “Sere d’Estate-Shopping a Salerno” realizzata da Confcommercio Campania, con il patrocinio del Comune, grazie al sostegno di CCIAA Salerno.

Con l’avvio dei saldi estivi, un’iniziativa a sostegno degli acquisti in città, in programma dal 6 luglio al 21 settembre. Interverranno il sindaco, Vincenzo Napoli, l’assessore alle attività produttive e turismo, Alessandro Ferrara, il presidente provinciale di Confcommercio Campania, Nino Marone, Giuseppe Gallo per la CCIAA e Nunzio Siani dal Conservatorio di Salerno.