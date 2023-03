Platinette colpita da ictus ischemico. Condizioni stabili

di Gaudieri Brunella

Mauro Coruzzi, noto a tutti per il suo personaggio in tv di Platinette, è stato colpito da ictus ischemico nella mattinata del 14 marzo. Fortunatamente le sue condizioni sono attualmente stabili, ma è stato fondamentale il pronto intervento degli operatori sanitari e dei medici che hanno permesso di agire subito dal punto di vista terapeutico.

Il presentatore televisivo e radiofonico, cantante, attore e doppiatore è nato a Langhirano nel 1955, è diventato famoso con il nome d’arte di Platinette grazie al Maurizio Costanzo Show. Su radio DeeJay aveva condotto il programma “Platinissima”, ma numerose sono le sue partecipazioni come giudice, ospite ed opinionista a tanti programmi tv. Ha scritto libri ed inciso dischi e recentemente era comparso in tv in occasione della morte di Costanzo. Ha partecipato ben due volte al Festival di Sanremo.

Negli ultimi tempi era ospite fisso di Marco Liorni al programma “Italia Si“ che ha commentato l’incidente avvenuto con l’augurio di una immediata ripresa. Milly Carlucci invece ricorda l’interesse con il quale aveva scelto Platinette per la partecipazione al programma “Ballando con le stelle” e al “Cantante mascherato”. La Carlucci ha definito Platinette una persona di grande spessore, cultura e profondità. Un uomo dalla forza davvero straordinaria.

L’augurio di tutti è quello di una pronta ripresa.