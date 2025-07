Plinko con Soldi Veri: Il Quick-Game Più Giocato Online in Italia

di Redazione ZON

Il celebre gioco “Plinko”, nato inizialmente come segmento di intrattenimento nel programma televisivo The Price Is Right, ha vissuto una seconda vita nel mondo digitale. Oggi è uno dei giochi da casinò online più giocati in Italia, soprattutto nella versione a soldi veri.

Secondo le ultime stime del settore, Plinko con soldi veri ha superato slot e roulette tra i giochi più lanciati nel 2025 sui portali di gioco autorizzati. Il suo successo è dovuto principalmente alla semplicità del meccanismo, alla velocità di ogni round e alla possibilità di personalizzare puntate e livello di rischio.

Cos’è Plinko?

È un gioco basato sulla caduta di una pallina lungo una griglia di chiodi virtuali, fino a finire in una delle caselle in basso, ciascuna con un moltiplicatore diverso. Prima di iniziare, il giocatore sceglie:

L’importo della puntata

Il numero di file (più file = più volatilità)

Il livello di rischio (basso, medio o alto)

Il risultato finale è determinato in modo casuale, ma con tabelle di pagamento trasparenti e pubblicate. Proprio questa trasparenza è uno dei motivi per cui Plinko viene considerato più “equo” rispetto ad altri giochi.

Perché è diventato così popolare?

Plinko si distingue per tre motivi principali:

RTP alto (Return to Player) – Alcune versioni offrono fino al 99% di ritorno teorico al giocatore. Controllo sul rischio – Il giocatore può decidere quanto vuole rischiare, a differenza di molti giochi automatici. Adatto anche ai principianti – La curva di apprendimento è praticamente nulla, rendendolo ideale per chi è alle prime armi con i casinò online.

Le versioni più giocate in Italia

Nei casinò italiani, le versioni di Plinko più comuni sono:

Plinko Go : presente in molti casinò ADM, offre un’interfaccia essenziale e moltiplicatori fino a 420x.

: presente in molti casinò ADM, offre un’interfaccia essenziale e moltiplicatori fino a 420x. Plinko Dare2Win : con RTP fino al 98,98%, è tra le versioni più apprezzate dagli utenti esperti.

: con RTP fino al 98,98%, è tra le versioni più apprezzate dagli utenti esperti. Plinko Tematici: come “Easter Plinko” o “Halloween Plinko”, offrono un’esperienza grafica alternativa senza modificare la meccanica di base.

Dove si gioca Plinko in Italia

Il gioco è disponibile sui principali operatori italiani con licenza ADM, tra cui piattaforme come Sisal, Goldbet, Snai, Lottomatica, StarCasinò, NetBet e Planetwin365. La maggior parte di questi casinò offre anche la possibilità di giocare in modalità demo gratuita, per testare il gioco senza rischi.