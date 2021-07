Plumcake allo yogurt, ecco la ricetta facile e veloce

La colazione fresca e genuina in soli 5 minuti con il plumcake allo yogurt

Semplice, genuino, goloso e dalle infinite varianti il plumcake allo yogurt è il dolce da colazione per eccellenza. Pochi ingredienti e solo 5 minuti per un dolce dalla consistenza morbida, che resta soffice fino ad una settimana.

Oggi vi propongo la mia versione light, senza burro, al cocco.

Accompagnato da un bicchiere di latte di cocco, questo plumcake è la colazione ideale in questa caldissime giornate estive e, perchè no? Anche un’ottima merenda da portare in spiaggia.

Ingredienti per il plumcake allo yogurt

150g uova

220g di farina debole

80g di olio di semi

1 bustina di lievito per dolci

160g di zucchero

40g di farina di cocco

200g yogurt al cocco

Procedimento

Montiamo in planetaria le uova con lo zucchero fino ad avere una massa bella spumosa, aggiungiamo successivamente l’olio, lo yogurt, le farine setacciate insieme e infine, il lievito.

Versiamo il composto nello stampo e inforniamo per 35-40 minuti in forno preriscaldato a 180°.

Le temperature e i tempi variano da forno a forno… fai sempre la prova stecchino.

Io ho utilizzato uno in silicone che non richiede di essere unto prima dell’utilizzo.

Ma queste dosi sono sufficienti anche per un classico stampo da plum cake.

In questo caso però lo stampo va imburrato e infarinato prima di versarci il composto all’interno.

Una volta cotto e raffreddato togliamo il nostro plumcake allo yogurt dallo stampo e spolveriamolo con del cocco rapè fresco.