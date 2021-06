La tifoseria bianconera può tornare a sognare il ritorno di Pogba e dopo lo scambio social con “il Principino”

Certi amori non muoiono mai. Questa frase potrebbe riassumere il rapporto tra il popolo juventino, e quel francese così cercato e ricercato ogni anno, accolto come un giovane di belle speranze, e consacratosi definitivamente a Torino. La Juventus cerca ancora di riprendersi Paul Pogba, ed i suoi tifosi non chiedono altro. Perché ciò che ha lasciato il polpo in Piemonte è il ricordo di un giocatore assoluto e dominante a centrocampo, che tanto servirebbe ora a Madama. Venduto nel 2016 al Manchester United per la cifra record di 100 mln, il numero 6 dei Red Devils ogni anno sembra essere in procinto di lasciare l’Old Trafford a causa di un legame mai davvero sbocciato tra lui ed i suoi tifosi.

In mezzo a tutto questo, ci pensa Claudio Marchisio a rianimare le speranze juventine. Infatti sotto un post del polpo, dove il giocatore mostrava la costruzione di un campetto da gioco in collaborazione con Adidas, il Principino ha colto l’occasione per richiamarlo a casa, dicendo: “Ne serve uno anche a Torino. Su su torna, su su torna”. Pronta la risposta di Pogba, che ha replicato sotto “ok Principe prossima destinazione Torino“. Chissà che questo scambio di battute non celi qualcos’altro, intanto i supporters juventini possono continuare a sognare davvero un Pogback.