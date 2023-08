Policastro, 70enne accusa malore in spiaggia: salvato

di Antonio Jr. Orrico

La spiaggia diventa un territorio pericoloso, soprattutto per i più anziani. A Policastro, infatti, è stato provvidenziale l’intervento di un medico, che gli ha salvato la vita, per evitare una tragedia ad un 70enne di Salerno. Come riporta il quotidiano “La Città“, oggi in edicola, quest’ultimo aveva semplicemente deciso di trascorrere una giornata al mare. Su una spiaggia di Scario, lungo la Costa della Masseta, ha accusato un malore.

Fortunatamente sull’arenile era presente un medico che nell’immediato si è reso conto che il malcapitato aveva dei problemi cardiaci, essendo già tra l’altro cardiopatico. Il medico gli ha praticamente salvato la vita. A Policastro, è stato dunque provvidenziale il suo intervento, che fortunatamente è stato realizzato subito. Il paziente aveva dei problemi cardiaci, e il medico se n’è prontamente reso conto.

L’intervento dei volontari della Protezione civile “Gruppo Lucano” è stato tempestivo. Infatti, a bordo del loro gommone, che utilizzano sempre per le spedizioni in mare, hanno raggiunto rapidamente la spiaggetta e prestato soccorso al 70enne in evidente difficoltà. Successivamente, l’uomo è stato trasportato subito nel porto di Scario e poi trasferito all’ospedale di Sapri.

Ad ora, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita. Naturalmente, però, seguiranno accertamenti per evitare altri incidenti spiacevoli.