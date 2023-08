Salerno, Ferragosto critico per i trasporti

di Antonio Jr. Orrico

Un Ferragosto che si prospetta alquanto particolare per quanto riguarda le vicissitudini di Salerno. I turisti, ma anche i residenti che trascorreranno il Ferragosto in città saranno osteggiati. Infatti, saranno ben poche le attività commerciali a porte chiuse. I servizi, in compenso, dovrebbero essere garantiti, ma la vera grana sarà per quanto riguarda la parte relativa ai trasporti. Infatti, sicuramente vi saranno problemi per quanto riguarda tutti i veicoli gommati.

Anche le farmacie e i supermercati sono pronti a lavorare su turno. A Salerno, come riporta il quotidiano “Il Mattino“, per quanto riguarda i bus, domani la Sita garantirà i collegamenti solo per la Costiera Amalfitana e Busitalia il domenicale urbano (Giovi-Torrione, Brignano, Sordina, Giovi, Campolongo, ospedale Da Procida, via Vinciprova-Torrione-Fuorni, Sant’Eustachio, Acciaroli-Salerno-Napoli, Mercato San Severino, Capriglia, Faiano) a cui si aggiunge destinazione Battipaglia. Le auto cooperative di Radio Taxi Salerno saranno 45, mentre saranno 36 le corse della Travelmar in partenza dal molo Masuccio per la costiera amalfitana.

A questi si aggiungono i notturni, domani sera, per i fuochi dell’Assunta a Maiori e Positano. Domani, la maggior parte dei supermercati osserverà il solito orario feriale. Le saracinesche si alzeranno solo per mezza giornata, dalle 7 alle 14. Le attività commerciali del settore food and wine non chiuderanno i battenti. Ad essere chiusi per ferie saranno al massimo due o tre locali su dieci.

Due esercizi, invece, saranno impegnati nel comparto dell’abbigliamento e delle calzature ne approfitteranno per qualche giorno di riposo, pronti ad accogliere la clientela già a partire dal 16 o dal 17.