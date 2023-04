Policastro, ragazzi bloccati in taxi a causa del maltempo

di Redazione ZON

Notte di paura a Policastro per cinque ragazzi rimasti bloccati a bordo di un taxi a causa del maltempo. L’episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica quando un forte temporale si è abbattuto sul territorio della Provincia di Salerno. Stando a quanto rivela il quotidiano La Città, i cinque giovani di Maratea si erano recati a Policastro per festeggiare un compleanno di 18 anni e terminata la festa, per evitare di mettersi alla guida, avevano chiamato un taxi.

Ma nel tratto tra Cersuta e Maratea l’autista ha capito che sarebbe stato impossibile proseguire il viaggio di ritorno a causa delle condizioni meteo. Il viaggio è ripreso solo quando le condizioni di viabilità lo hanno consentito.