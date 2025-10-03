Pontecagnano Faiano, parco giochi in Via Budetti: indagini in corso per dare un nome al responsabile dell’incendio

di Redazione ZON

“Ieri sera si è verificato un fatto a dir poco increscioso nella nostra città; un atto vile e gravissimo, che ha distrutto uno spazio destinato ai bambini, ai ragazzi, alle famiglie, e che avrebbe potuto arrecare danni ancor più seri in un’area centrale e popolata come quella di Via Budetti. Le Forze dell’Ordine sono già in possesso di foto e video con cui risalire al responsabile di questo scempio, ma è necessaria la collaborazione di tutti i cittadini, ai quali chiediamo, anche informalmente, di trasmettere ogni minima informazione che possa rivelarsi utile a chiudere questa tristissima pagina della storia della nostra comunità. Nel frattempo siamo già operativi per ricostruire in tempi brevi l’area devastata, così da riconsegnare ai cittadini quanto dovuto”.

Con queste parole il Sindaco Giuseppe Lanzara ha commentato l’incendio doloso avvenuto intorno alle 22:00 di giovedì 2 ottobre ai danni di un parco giochi sito in una zona centralissima di Pontecagnano. Uno spazio in cui in questi mesi sostavano famiglie e ragazzi in cerca di svago e tranquillità.

La condanna del Primo Cittadino è condivisa dall’intera Amministrazione Comunale, in particolare dal Vice Sindaco ed Assessore alla Polizia Municipale e Sicurezza Nunzia Fiore, che ringrazia i Comandanti della locale stazione dei Carabinieri Dario Santaniello e della Polizia Municipale Tonino Vecchione per l’impegno profuso a tutela della collettività.