Pornhub difende l’Ucraina

La piattaforma a luci rosse Pornhub sostiene pienamente l’Ucraina e dichiara “guerra” alla Russia. Con estrema sorpresa e con immenso sgomento, infatti, il sito ha deciso di vietare l’accesso agli utenti che vengono geo localizzati in Russia.

Cosa sta succedendo, precisamente?

Tutti coloro che si collegheranno da Mosca e dintorni per usufruire del materiale pornografico, si troveranno sullo schermo tutt’altro: compariranno, infatti, bandiere dell’Ucraina ed un messaggio di sostegno al Paese sotto attacco delle forze armate di Vladimir Putin.

Pornhub sostiene le persone in difficoltà

L’azienda si è sempre mostrata estremamente disponibile nell’aiutare le persone in difficoltà. Dobbiamo ricordare, infatti, che nel marzo 2020, durante il primo lockdown , il sito decise di garantire a tutti gli italiani la possibilità di utilizzare un abbonamento premium gratuitamente per un mese, al fine di alleviare ed alleggerire il dramma causato dall’isolamento e dalle restrizioni.

Pornhub: qualche notizia sulla piattaforma

Pornhub.com è un sito web canadese di pornographic video sharing, fondato sulla condivisione libera di materiale video pornografico, appartenente alla famiglia del Porn 2.0, molto simile a YouTube.

Nel marzo 2010 MindGeek, proprietaria di numerosi siti Web pornografici, ha acquistato la piattaforma.

Il rapporto tra l’azienda e la Russia

Dobbiamo ricordare che il rapporto tra il sito porno e la Russia di Putin non è mai stato del tutto idilliaco. Nel 2016, infatti, Mosca aveva provato a bloccare i maggiori siti porno mondiali (PornHub e YouPorn) in nome di una nuova legge approvata all’epoca. I siti non vennero oscurati a causa delle numerose proteste.