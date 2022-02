Anticipazioni Amici 2021: ecco la data del primo serale

Anticipazioni Amici 2021. Nella giornata di oggi andrà in onda alle 14 il consueto appuntamento con il talent show di Maria De Filippi.

Tante le novità che siamo in grado di raccontarvi attraverso vari spoiler che impazzano tra i fan del programma su Twitter e non solo. Iniziamo dalle date: la prima puntata del serale probabilmente andrà in onda sabato 19 marzo, mentre altre due date da segnalare sono l’ultima puntata del pomeridiano che andrà in onda domenica 6 marzo e il continuo della seconda parte dello speciale che andrà in onda domenica 12 marzo. Rimane quindi una sola puntata del pomeridiano e poi inizia ufficialmente il serale.

Nel frattempo Christian per accedere al serale ha ballato sulle note del “il ballo delle incertezze”, Alice sulle note di “Hype” di Sangiovanni e Serena, infine, su quelle di “Alejandro”.

Durante la puntata ci sarà un collegamento con il cantante dei OneRepublic, il quale darà la possibilità ad uno degli allievi di poter duettare con lui. Gli allievi già al serale non si esibiranno, tranne Michele.

Anche in questa settimana le Radio presenti hanno deciso di mandare in rotazione gli inediti di Aisha, Calma e Gio Montana.

Luigi e Lda anche in questa settimana arriveranno primi nella classifica generale ma, nonostante questa, Rudy non darà loro una maglia per il serale.

Non ci resta che aspettare la puntata di oggi e rimanere sintonizzati con la redazione di Zon per rimanere aggiornati sulle anticipazioni Amici 2021 e sul mondo della Tv.