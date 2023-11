Positano, trovato in possesso di stupefacenti: arrestato

di Rita Milione

A Positano, lo scorso 31 ottobre, i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo in quanto a seguito di perquisizione sia personale che domiciliare è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di 15, 5 grammi e 255,00 euro in contanti e 20 fiale di steroidi anabolizzanti del tipo “stromba”, 20 fiale di testosterone del tipo ’enastyl 250”, un bilancino di precisione e un tirapugni con lama incorporata.