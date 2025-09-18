Presentato il progetto “Orto Sociale – Dal seme della terra al seme dell’inclusione”

di Redazione ZON

Si è svolta questa mattina, presso il Palazzo di Città di Fisciano, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Orto Sociale – Dal seme della terra al seme dell’inclusione”, promosso dalla Cooperativa Sociale Progetto2000 in collaborazione con i Comuni di Fisciano, Siano e Bracigliano e il Consorzio Sociale Valle dell’Irno, con il sostegno della Regione Campania.

L’iniziativa è rivolta a ragazzi dai 16 ai 21 anni con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, con l’obiettivo di favorire percorsi di inclusione sociale, relazionale e lavorativa, offrendo al tempo stesso sostegno concreto alle famiglie.

Le dichiarazioni

Il Sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa, ha sottolineato il valore del progetto come strumento di inclusione e supporto alle famiglie:

“L’Orto Sociale è un progetto che nasce per non lasciare indietro nessuno. È un’opportunità per i ragazzi affetti da disturbo dello spettro autistico e, al tempo stesso, un sollievo per le loro famiglie. Ringrazio il Consorzio Sociale di Zona, il direttore Maria Grazia Sessa, i colleghi sindaci e tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa iniziativa. È un tassello importante delle politiche sociali che come Comune abbiamo promosso negli ultimi anni, con l’obiettivo di favorire inclusione e integrazione nella comunità.”

Il Sindaco di Siano, Giorgio Marchese, ha rimarcato il significato di collaborazione tra enti e istituzioni:

“Oggi è una giornata importante per l’avvio di questo progetto. Insieme ai colleghi sindaci e al Consorzio Sociale abbiamo creduto fortemente in questa iniziativa, che rappresenta un concreto sostegno alle famiglie e ai ragazzi con disturbo dello spettro autistico. La nostra azione amministrativa va in un’unica direzione: la crescita dei territori, ponendo sempre al centro i cittadini e le loro esigenze.”

Il Sindaco di Bracigliano, Giovanni Iuliano, ha evidenziato la rilevanza educativa e sociale dell’iniziativa:

“Questo progetto rappresenta un percorso educativo rivolto ai più fragili, con attività pratiche che rafforzano l’autostima e l’inclusione. A Bracigliano abbiamo già messo a disposizione spazi e strutture per attività innovative di diagnosi e terapia dell’autismo, e l’Orto Sociale si inserisce come ulteriore strumento di sostegno alle famiglie e ai ragazzi. È un segnale concreto di come i nostri territori, grazie al piano sociale di zona, sappiano promuovere iniziative di grande valore sociale.”

Maria Grazia Sessa, Direttrice del Consorzio Sociale Valle dell’Irno, ha spiegato le specificità del progetto:

“L’Orto Sociale è il risultato di un percorso di coprogettazione che ha coinvolto enti locali e terzo settore, finanziato dalla Regione Campania. Sono stati individuati 15 ragazzi affetti da spettro autistico, che saranno impegnati in attività finalizzate all’inclusione sociale, alla crescita relazionale e soprattutto all’autonomia. L’iniziativa rappresenta un sollievo per le famiglie e un passo verso una possibile esperienza pre-lavorativa per i ragazzi. È un progetto di welfare di prossimità e di comunità, un vero fiore all’occhiello del nostro territorio.”

Federica Alfano, referente della Cooperativa Sociale Progetto2000, ha concluso illustrando gli obiettivi concreti delle attività:

“Lavorare a stretto contatto con la natura consentirà ai ragazzi di sviluppare autonomia, capacità di relazione e competenze pratiche. Sono giovani che spesso vivono ai margini della società: l’Orto Sociale punta a reinserirli in un contesto comunitario, favorendo inclusione e partecipazione attiva. È un progetto che semina relazioni, autonomia e speranza, con la prospettiva di raccogliere i frutti di un futuro più integrato e inclusivo.”

Un progetto per la comunità

Il progetto “Orto Sociale” si svolgerà a Bracigliano, nei terreni adiacenti al Centro Diurno Polifunzionale per disabili Betty Faella, e mira a diventare un modello replicabile di welfare partecipativo, in cui istituzioni, enti e comunità collaborano per costruire percorsi di crescita e inclusione.