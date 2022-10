Prezzo del gas: il Consiglio Europeo a lavoro su 9 misure

Dopo una lunga ed estenuante riunione durata oltre dieci ore, si è giunto a degli accordi con mandato pieno alla Commissione Europea e ai ministri dell’energia. Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo ha twittato dando la notizia del raggiungimento di un accordo, sebbene le tensioni durante la giornata siano state notevoli, ma che tuttavia ha prevalso il senso di unità e solidarietà.

Le decisione su cui si è deciso di lavorare sarebbe il famoso tetto al prezzo del gas, perché il price cap al Tft di Amsterdam deve essere temporaneo, di ultima istanza e non deve mettere a rischio le forniture. Le misure su cui si intende discutere sono:

– acquisto congiunto di gas, sfruttando il peso del mercato dell’Unione;

– un nuovo parametro di riferimento per il prezzo che non sia il Tft;

– un corridoio di prezzo dinamico su transazioni di gas naturale;

– un quadro dell’Ue per fissare un tetto al prezzo del gas nella generazione di elettricità;

– miglioramenti al funzionamento dei mercati dell’energia;

– semplificazione delle procedure per autorizzare rinnovabili;

– misure di solidarietà energetica in caso di interruzioni della fornitura di gas a livello nazionale, regionale o dell’Unione;

– sforzi maggiori per il risparmio energetico;

– mobilitazione degli strumenti pertinenti a livello nazionale e dell’Ue;