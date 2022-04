Inter-Roma, le probabili formazioni: out Cristante

Inter-Roma apre la “settimana decisiva” per i nerazzurri in campionato. In cinque giorni, dalla sfida di San Siro contro la Roma a quella del Dall’Ara di Bologna, la squadra di Inzaghi potrebbe ritrovarsi di nuovo in vetta alla classifica. Senza asterischi e a quattro partite dal termine della stagione. Uno step cruciale per la lotta al titolo che intralcia, però, la rincorsa champions di Josè Mourinho.

Lo Special One, anche se a parole ritiene compromesso il quarto posto, ha l’obbligo di provarci fino alla fine in virtù dell’improvviso calo di tensione della Juventus lontana appena 5 punti. Il calendario dei giallorossi è molto più insidioso ma dopo aver fermato il Napoli al Maradona, Mourinho punta a fermare (probabilmente a malincuore) anche la sua amata Inter.

QUI INTER – Dopo la sosta l’Inter è improvvisamente tornata quella della prima parte di campionato: spietata sotto porta e con una difesa granitica. Le quattro vittorie consecutive con l’exploit nel derby di coppa hanno dato nuova linfa vitale che ora punta con decisione alla seconda stella. Inzaghi ha l’imbarazzo della scelta con tutti gli uomini a disposizione. Dopo aver ruotato gli attaccanti nelle ultime uscite, con la Roma dovrebbe tornale la coppia Lautaro-Dzeko. Solito centrocampo titolare con Dumfries in vantaggio nel consueto ballottaggio con Darmian e Perisic a sinistra. I tre in mezzo sono praticamente intoccabili. In difesa torna De Vrij dal primo minuto.

QUI ROMA – Se per Inzaghi non ci sono problemi di formazione, Mourinho sarà costretto a rimescolare un po le carte rispetto alle ultime uscite. Out Cristante per problemi fisici e Zaniolo per squalifica, in mediana dovrebbe rivedersi Veretout al fianco di Olivera con Zalewski e Karsdorp a tutta fascia. Sulla trequarti spazio alla fantasia di Pellegrini e Mikhitaryn alle spalle di Abraham. Difesa a tre con Mancini, Ibanez e Smalling. In porta Rui Patricio.

Inter-Roma, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Oliveira, Zalewski; Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho.