Salerno, incidente in tangenziale: due auto e un furgone coinvolti

di Antonio Jr. Orrico

Il traffico è ancora in tilt. Le strade a Salerno sono paralizzate da questa mattina. Già nella giornata di ieri, senza alcun motivo preciso, il traffico era decisamente affollato e le auto erano tutte quante in fila. I disagi, invece, questa mattina, sono causati da un incidente stradale tra due auto e un furgone, che si è verificato, intorno alle 9.30, lungo la Tangenziale, nei pressi dello svincolo di via Irno.

Lunghe code si sono formate non solo sulla Tangenziale, ma anche nelle strade adiacenti di Salerno, mandando in tilt la circolazione veicolare.