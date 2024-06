Salerno, scopre casa d’appuntamento in stanze fittate: tre denunce

di Antonio Jr. Orrico

Una vicenda che ha del paradossale. Il proprietario dei locali di un appartamento di Torrione, a Salerno, ha scoperto al suo interno, dopo aver regolarmente fittato proprio suddetti locali, che la sua proprietà si era trasformata in una casa d’appuntamento. L’uomo nutriva sospetti già da tempo, e ha deciso dunque di verificare di persona cosa stesse accadendo. Anche altri condomini dello stabile avevano segnalato attività sospette all’interno delle stanze.

Proprio per questo motivo, l’uomo ha fatto un’amara scoperta. All’interno non vi era l’uomo che pagava ufficialmente il fitto bensì due donne brasiliane. È stato così che il proprietario beffato si è recato in questura ed ha deciso di sporgere denuncia. La polizia ha immediatamente eseguito un sopralluogo e ha trovato allestimenti “particolari”, giochi sessuali, e stanze addobbate in maniera inequivocabile.

Le due donne, da Salerno, sono state immediatamente accompagnate presso la caserma Pisacane e denunciate assieme all’uomo che aveva “prestato” loro la propria identità per stipulare un regolare contratto di affitto.