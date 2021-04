Inter-Sassuolo e Juventus-Napoli anticiperanno la serata di Champions League. Fuga per la conquista della Serie A e lotta al quarto posto: le probabili formazioni

Pronti per un mercoledì ricco di calcio, con la Serie A che scenderà in campo poco prima dei quarti di Champions League. Finalmente si giocherà il tanto atteso recupero tra Juventus e Napoli, la gara più discussa del campionato. L’Inter avrà l’opportunità di archiviare la pratica, qualora ci fossero ancora dei dubbi. Entrambi i match prenderanno il via alle 18 e 45, con le squadre che giocheranno in contemporanea.

JUVENTUS-NAPOLI

I bianconeri recuperano Demiral, guarito dal Covid, ma il turco andrà massimo in panchina. La Vecchia Signora viene da un periodo complicato, un solo punto in due partite e si giocherà una fetta importante per il quarto posto, obiettivo obbligatorio. Gattuso ritrova Koulibaly, rientrante dalla squalifica. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI

INTER-SASSUOLO

I nerazzurri hanno collezionato ben dieci vittorie consecutive e arrivano al recupero contro il Sassuolo con molte meno pressioni del previsto. Una gara storicamente complicata per l’Inter, che spesso è uscita dal campo con il sacco vuoto contro la squadra di De Zerbi. Conte dovrà fare a meno di Bastoni e Brozovic, entrambi squalificati per somma di ammonizioni. QUI LE PROBABILI FORMAZIONI