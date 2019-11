La moglie di Antonio Conte smentisce la notizia di intimidazioni al marito. La donna, tramite un post su Facebook, dice che si tratta di una bufala

Stamattina, la notizia, riportata dal Corriere della Sera, del brutto episodio capitato a Antonio Conte, ha fatto preoccupare ma ora sembra che la realtà sia un’altra.

La notizia parlava di come l’allenatore dell’Inter fosse stato messo sotto vigilanza dopo aver ricevuto a casa una busta anonima contenente una serie di minacce e un proiettile. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe stato lo stesso tecnico nerazzurro a denunciare il fatto alle forze dell’ordine, che esaminata l’entità delle minacce, hanno deciso di porre Conte in stato di vigilanza.

Ma la gravissima situazione viene subito smentita dalla moglie del tecnico ex-Juve. Elisabetta Muscarello tramite un post sulla sua pagina Facebook scrive:”Per la cronaca: la storia del proiettile è una bufala! E comunque in Italia siamo messi proprio male come comunicazione … per la serie: mi alzo, invento e scrivo! Senza pensare MAI alle conseguenze”

Il mistero resta, l’Ansa, infatti scrive che la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta, al momento a carico di ignoti, per minacce aggravate e detenzione di munizioni dopo che lo scorso 14 novembre l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha ricevuto una lettera contenente una cartuccia per fucile inesplosa e messaggi minatori.

