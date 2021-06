Rissa durante un evento conviviale per un matrimonio a Lecce. La celebrazione finisce con la chiamata dei Carabinieri

Complici qualche bicchierino in più e un brindisi fuori posto le cause di una rissa e la fine di un evento conviviale durante il quale si celebrava domenica scorsa a Specchia, in provincia di Lecce, l’unione in matrimonio di una coppia.

Potrebbe interessarti:

La rissa ha coinvolto prima di tutto lo sposo e il testimone, che hanno iniziato ad inveire l’uno contro l’altro all’interno del locale per poi terminare con le aggressioni anche all’esterno tra le urla dei presenti e della sposa.

L’evento è terminato nel momento in cui qualcuno dei presenti ha deciso di chiamare i Carabinieri e successivamente uno delle due persone coinvolte nella rissa è stato trasportato in ospedale.

Dalle prime indiscrezioni non sono chiare le motivazioni che hanno acceso la lite e sembra non ci sia stata una vera e propria denuncia da parte di uno dei due litiganti. I Carabinieri sono giunti solo successivamente sul posto per delle domande e una ricostruzione dei fatti senza una formalizzazione di quanto accaduto.

Beffa del caso, la ripresa della lite da parte di un passante che ha pubblicato le immagini su social, rendendo l’accaduto già incredibile di suo anche virale.