Putin è malato? Cosa sappiamo realmente?

Putin è malato? Proviamo a rispondere a questo quesito cercando di capire cosa realmente è vero e, cosa è inventato. Sulla salute psicofisica dello statista russo Vladimir Putin girano innumerevoli voci. Chi parla di un cancro all’intestino, chi invece pensa sia arrivato alla pazzia. Molte naturalmente sono fandonie.

Alcuni tabloid come il Daily Star e il Daily Telegraph ci avevano disegnato scenari tremendi come quella di una malattia terminale. Particolare attenzione veniva dato al rigonfiamento del viso dovuto ad alcune terapie che il capo del Cremlino stava seguendo. Naturalmente i portavoce hanno smentito tutto.

Le ultime apparizioni pubbliche con Macron prima e Scholz poi, ci avevano restituito un’immagine diversa. Questo tavolo lungo a cui tiene tutti i visitatori potrebbe essere dovuto alla paura del Covid? Anche qui il Cremlino ha smentito il tutto.

E allora per capire realmente come sta Putin a chi dobbiamo chiedere? Beh su molti quotidiani italiani e soprattutto come riporta Repubblica autorevoli fonti di intelligence impegnati nella guerra ucraino-russa ci parlano di un Vladimir Putin sofferente per un dolore alla gamba e che fatica a controllare una mano. Potrebbe essere un chiaro segnale di inizio Parkinson? Non si sa. Fatto sta che non ci sono gravi malattie di salute e che la sua capacità di gestione e controllo del governo è buona. Si segnala un particolare isolamento che probabilmente avrà inciso nelle sue relazioni interpersonali, e quindi nel suo umore.