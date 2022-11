Qatar 2022, gli Orange battono il Senegal nel finale

La prima partita probabilmente più equilibrata sulla carta di questo inizio di Mondiale. Certo, i nomi sulla carta facevano intendere che l’Olanda avesse molte possibilità di conquistare i suoi primi tre punti ieri pomeriggio. Ma il Senegal per storia è sempre stata una squadra temibile, tremendamente fisica che non ha mai concesso granché ai propri avversari. In queste poche righe infatti si può riassumere l’intera partita giocata da queste due nazionali.

Sicuramente l’assenza della stella africana Sadio Manè ha più che dimezzato le possibilità del Senegal, ma guai darlo per morto già alle battute iniziali di questo Qatar 2022. Lo sa bene ormai l’Olanda, che ha passato una partita intera a cercare di non soccombere sotto gli attacchi degli avversari e non trovando fino all’ultimo la via del gol. Grande eroe della partita il portiere orange Noppert, il quale fino a tre anni difendeva i pali del Foggia in Serie B. Oggi è l’estremo difensore della sua nazionale nel campionato del mondo.

E alla fine arriva Gakpo

Per chi mastica calcio o gioca a FIFA, il suo nome non è una novità, anzi. Cody Gakpo è ormai da anni uno dei giovani più interessanti dell’Eredivisie. L’esterno in quest’ultima stagione sta collezionando risultati importanti in Olanda e in Europa (già a 13 gol giocando come ala!), e non pare voler arrestare la sua crescita. È proprio grazie a lui che gli olandesi riescono a trovare all’84’ il gol del vantaggio, quando ormai il pareggio sembrava il risultato più giusto.

Invece Qatar 2022 può regalare anche qualche sorpresa. Finora avevamo assistito partite fedeli ai pronostici, senza che in campo nessuna squadra emergente avesse potuto dire la sua. Il Senegal ha dimostrato con i fatti che non è certo arrivata nella nazione dell’Emiro per fare la passerella. Nel finale però su ribattuta va in gol anche Klassen che segna così il definitivo 0-2 per gli uomini di Van Gaal. Risultato forse troppo bugiardo, che però consegna all’Olanda i suoi primi tre punti del girone.