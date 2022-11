Argentina-Arabia Saudita: Messi stringe i denti e sblocca la gara

Una sentenza. L’Argentina sblocca subito il match contro l’Arabia Saudita su calcio di rigore tirato dal numero 10 Leo Messi. Proprio La Pulce rischiava di non prendere parte al match a causa di un brutto infortunio che poteva lasciarlo ai box. La notizia dei giorni scorsi, infatti, vedeva il 10 vittima di un duro colpo alla caviglia. La foto postata sui social da un portale online non lasciava spazio ad interpretazioni, ma evidentemente l’allarme è rientrato e tutto è andato per il meglio. Leo Messi è stato subito schierato titolare nella gara d’esordio dell’Argentina contro l’Arabia Saudita ed ha sbloccato il match calciando un penalty semplicemente perfetto e spiazzando l’estremo difensore in maglia verde Al Owais.