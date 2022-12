Qatar 2022, Messi alla ricerca della rivincita su Modric

Nello scorso Mondiale in Russia le due compagini si erano già affrontate, ed in quella occasione il verdetto fu inequivocabile. Era si ancora la fase a gironi, ma lo storico 0-3 della Croazia gettò le basi per il percorso della nazionale a scacchi. Infatti in quella edizione la squadra guidata da Modric raggiunse addirittura la sua prima finale mondiale, persa poi contro un’incredibile Francia. Per questo motivo Qatar 2022 rappresenta l’occasione perfetta per Messi e la sua Argentina per vendicarsi di quella cocente sconfitta.

Tra poche ore i due numeri 10 ed entrambi vincitori di palloni d’oro, si ritrovano l’uno contro l’altro in una combattutissima semifinale. Da un lato la Croazia proverà in tutti i modi a conquistare la sua seconda finale consecutiva in un campionato del Mondo, mentre Messi è alla ricerca dell’ultimo grande titolo mancante nel suo assurdo palmarès. Gli occhi di tutto il mondo calcistico sono puntati ora più che mai sul Qatar, dove l’ex stella del Barcellona e l’attuale fenomeno del Real Madrid si affronteranno forse per l’ultima volta.

Questo sicuramente sarà l’ultimo Mondiale per entrambi i talenti delle due nazionali. Per questo motivo la gara di stasera rappresenta l’occasione di rendere una carriera, già perfetta, leggendaria.