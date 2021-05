Fabio Quartararo conquista la Pole position del GP di Francia, alle sue spalle Vinales e Miller. Quarto posto per Morbidelli

Alla fine è sempre Quartararo. Anche nel GP di Francia, con la pista bagnata, il pilota francese conquista la Pole position, davanti a Vinales e Miller. Buon quarto posto per Morbidelli, deludono Rossi e Bagnaia.

La sintesi delle qualifiche

In Q1 lotta serrata tra le Suzuki di Mir e Rins, l’Aprilia di Aleix Espargarò, la Ducati di Bagnaia e Alex Marquez. Lo spagnolo però cade a pochi minuti dal termine, ed esce dalla lotta per entrare in Q2. A sorpresa, però, a qualificarsi alla manche successiva sono Savadori e Marini. Fuori entrambe le Suzuki e Bagnaia, che quindi scatterà dalla 16^ posizione.

Inizio lento in Q2, con i piloti che cercano di trovare il miglior feeling con la moto su una pista bagnata. Il primo tempo lo fa segnare Jack Miller, che dimostra di adattarsi bene in condizioni difficili. L’australiano al giro successivo si migliora ancora, ma dietro si avvicina la Honda di Pol Espargarò. Lo spagnolo al secondo tentativo si prende la prima posizione, mentre Marquez si porta al 3° posto. Più indietro invece Quartararo e Vinales.

Il sei volte campione del mondo a tre minuti dal termine fa segnare il miglior tempo, davanti a Nakagami, Espargarò e Morbidelli. In difficoltà Rossi, 11°. A conquistare la Pole, però, come al solito è Quartararo, che gira in 1:32.600, davanti al compagno di squadra Vinales e a Miller. Quarto Morbidelli, 9° Rossi, 11° e 12° Savadori e Marini.

Appuntamento con la gara domani alle ore 14:00.