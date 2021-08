MotoGP, Quartararo domina il GP di Gran Bretagna, male gli italiani

Fabio Quartararo vince in scioltezza il GP di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone. Completano il podio Rins e Aleix Espargarò

Fabio Quartararo vince il GP di Gran Bretagna e allunga in classifica generale. Il pilota francese domina la gara fin dai primissimi giri vincendo con netto vantaggio su Rins e Aleix Espargarò, che completano il podio.

La gara

Al via Pol Espargarò tiene la prima posizione, mentre dietro si accende una lotta serrata tra gli inseguitori. Durante il primo giro esce subito di scena Marquez, che cade trascinando con se Martin, ed entrambi sono costretti ad abbandonare la gara. Davanti si accende la lotta tra i fratelli Espargarò, buona invece la partenza di Rossi, che sale in sesta posizione.

Dopo alcuni giri sale in cattedra Quartararo, che si porta al comando della gara. Dalle retrovie risalgono le Suzuki di Rins e Mir, mentre va in netta difficoltà Rossi. Quartararo allunga sui diretti inseguitori, mentre Rins si porta in seconda posizione. Accusano un netto calo di prestazione Bagnaia e Rossi, che precipitano in 8^ e 14^ posizione.

Quartararo vince la gara, completano il podio Rins e Aleix Espargarò, che nel finale resiste agli attacchi di Miller. Male Bagnaia e Rossi, che concludono al 14° e 18° posto.