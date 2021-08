MotoGP, Pol Espargaro in pole a Silverstone. Bagnaia 2°, Rossi 8°

Pol Espargaro conquista la pole position a Silverstone davanti a Bagnaia e Quartararo. 4° Martin, bene Rossi che chiude 8°

In un finale convulso, Pol Espargaro conquista la prima pole position della stagione nell’appuntamento di Silverstone. Il pilota della Honda stampa il tempo di 1:58.8, mettendosi alle spalle Bagnaia e Quartararo.

Una pole rimasta sospesa per diversi minuti a causa di una mancata cancellazione del tempo di Martin, il quale aveva fatto segnato un 1:58 netto ed il 1° posto ma con un evidente taglio della curva 8, non visto dai giudici di gara. Solo dopo aver raggiunto la corsia dei box, Espargaro ha fatto partire la propria festa per la prima fila e prima casella in griglia conquistata mentre Martin si deve accontentare “solo” del 4° posto.

Una cancellazione che ha così favorito Bagnaia e Quartararo, i quali si prendono la prima fila con il 2° ed il 3° tempo, mentre Marquez chiude al 5° posto. Buon piazzamento per Valentino Rossi: dopo le ottime prove libere, il Dottore chiude all’ottavo posto, ritrovandosì così in terza fila tra Miller e Zarco. Chiude la top 10 Rins.

Appuntamento con la gara per domani con il semaforo verde che scatterà dalle ore 14 dal circuito britannico con la Honda di Pol Espargaro in pole position.