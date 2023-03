Quota 103: chi può andare in pensione e con quali perdite

di Pietro Marchesano

Quali sono i requisiti per potere accedere alla Quota 103 introdotta dal governo Meloni con la legge di bilancio 2023? Sul sito dell’Inps sono state aggiornate le informazioni in merito alla domanda di pensione anticipata flessibile.

I lavoratori interessati dalla nuova proposta “flessibile” sono coloro i quali hanno maturato entro il 31 dicembre un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni.

Bisognerà attendere tre mesi dal raggiungimento dei requisiti, e non prima del 1 aprile 2023; per i lavoratori della pubblica amministrazione i mesi dovranno essere sei.

Per quanto riguarda l’importo che verrà corrisposto, invece, la pensione anticipata flessibile di Quota 103 prevede un pagamento che non potrà superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ogni anno (nel 2023 è uguale a 2.818,65 euro).