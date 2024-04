Rai, Palazzo Chigi telefona Fiorello dopo l’addio di Amadeus

di Antonio Jr. Orrico

Mamma Rai corre ai ripari. Dopo l’addio ufficiale del conduttore Amadeus, passato al Nove dopo lunghe trattative, Fiorello ha commentato la vicenda. Nel corso della puntata di Viva Rai 2 di questa mattina, infatti, il noto showman ha parlato dell’amico e collega, ribadendo che lui non andrà da nessuna parte. Secondo il Corriere, infatti, sarebbe partita una telefonata direttamente da Palazzo Chigi per convincerlo a restare.

“Chi mi conosce sa che dal 10 maggio ho un contratto con il mio divano. Ringraziamo Amadeus, è l’antidoto alla guerra. Oggi sui giornali non si parla più della guerra. Nei corridoi della Rai si canta ‘Quando finisce un amore’. Lui va al Nove, là deve ricominciare tutto da capo. Sono citato sui giornali e la cosa mi lusinga. Volevo ricordare agli amici giornalisti che io e Amadeus siamo molto amici, ma abbiamo ognuno la propria vita. Chi mi conosce sa che io dal 10 maggio ho un contratto con il mio divano. Chi mi vuole, sa dove trovarmi. Per un lungo periodo devo fare solo riposo.” ha dichiarato Fiorello.

Addirittura, Giorgia Meloni sarebbe disposta a parlare in prima persona per evitare che il suo nome si aggiunga a quello di Amadeus in quella che è stata definita una “fuga di massa” di volti dall’azienda di Viale Mazzini. Nel frattempo, la premier avrebbe sentito Giampaolo Rossi, attuale direttore generale Rai, che tra circa un mese dovrebbe assumere la guida dell’azienda. A lui dovrebbe toccare il compito di convincere Fiorello, scontrandosi con alcuni problemi.

In primis, infatti, il conduttore aveva ed ha un grande feeling con l’ad attuale, Roberto Sergio. Non è detto, però, che lo abbia con Rossi. In più lo stesso Rossi ha una storia diversa rispetto a Sergio, il che complicherebbe le trattative. La vicenda avrà la sua evoluzione molto presto.